Артем Жога представил врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

28 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нам нужен суверенный Центробанк"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Артем Жога представил врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

В пятницу, 28 марта, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер принял власть на Среднем Урале. Его представил полпред президента РФ в УрФО Артем Жога.

В первую очередь Артем Жога поблагодарил бывшего губернатора Евгения Куйвашева за многолетний труд во благо жителей Среднего Урала. Куйвашев занимал этот пост 13 лет.

"Под его руководством регион сохранил и приумножил свой промышленный и оборонный потенциал", — сказал Артем Жога.

Евгений Куйвашев, Артем Жога, Денис Паслер(2025)|Фото: Накануне.RU

Он напомнил, что Свердловская область — малая родина Дениса Паслера и место, где он рос и родился.

"Денис Владимирович знает область не только как чиновник, но и как человек, я уверен, что он сможет решить задачи, стоящие перед регионом", — отметил полпред.

Денис Паслер отметил, что рад вернуться на малую родину.

"Очень приятно вернуться на родину, хотел бы поблагодарить нашего президента за доверие", — сказал он.

Денис Паслер(2025)|Фото: Накануне.RU

Сам Евгений Куйвашев выступил и поблагодарил президента за поддержку практически всех инициатив свердловских властей. Также он обратился к Денису Паслеру и отметил, что регион оказался в надежных руках.

"Помню и знаю вас как грамотного управленца. Умного, сильного, талантливого руководителя. Я уверен, что Свердловская область в надёжных руках", — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Экс-глава региона при этом попросил прощения, если кого-то обидел.

"Если я кого-то обидел — простите меня", — сказал он.

Евгений Куйвашев(2025)|Фото: Накануне.RU

Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области указом Владимира Путина 26 марта. До этого Паслер руководил Оренбургской областью. Прежний глава Среднего Урала Евгений Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию.

Теги: Денис Паслер, Артем Жога, Евгений Куйвашев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 28.03.2025 14:41 Мск Новый глава Свердловской области рассказал о своих главных задачах

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.03.2025 13:26 Мск Новый свердловский губернатор Паслер прибыл в Екатеринбург
Ранее 27.03.2025 10:56 Мск Врио свердловского губернатора Паслера официально представят 28 марта
Ранее 27.03.2025 07:12 Мск Группа Собянина потеряла ключевые посты в Екатеринбурге 
Ранее 26.03.2025 22:42 Мск Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию
Ранее 26.03.2025 22:28 Мск Досрочные выборы глав Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре
Ранее 26.03.2025 22:20 Мск Жога поздравил Дениса Паслера с возвращением в Свердловскую область
Ранее 26.03.2025 21:51 Мск Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область
Ранее 17.02.2025 09:59 Мск В Свердловской области отрицают возможную отставку Куйвашева с поста губернатора
Ранее 17.02.2025 04:01 Мск Власти начали обсуждать смену губернатора Свердловской области Куйвашева

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети