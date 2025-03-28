28 Марта 2025
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Политика Свердловская область В России Оренбургская область
Фото: Накануне.ru

Новый свердловский губернатор Паслер прибыл в Екатеринбург

Назначенный на этой неделе врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в Екатеринбург. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента России в УрФО.
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Паслер уже провел первую встречу с полномочным представителем президента на Урале Артемом Жогой. Основной темой стало социально-экономическое развитие региона. Полпред отметил, что Свердловская область занимает важное место в структуре экономики России, прежде всего, в секторе промышленного производства и оборонной отрасли. Поэтому принципиальная задача – обеспечить стабильную работу экономики и создать условия для динамичного развития региона.

"За экономическими успехами всегда стоит человек, поэтому главный приоритет – это повышение качества жизни людей. Это комплексная задача, которая включает огромное количество направлений, ориентиром в которых служат национальные проекты. Вы человек здесь не новый, хорошо знаете всю инфраструктуру, все подводные течения и сложности, которые есть. Желаю Вам успехов, можете рассчитывать на мою поддержку", - обратился Артем Жога к новому свердловскому губернатору.

Ранее Паслер, руководивший Оренбургской областью с 2019 года, представил нового главу этого региона Евгения Солнцева. Как пишут федеральные СМИ, на мероприятии Денис Паслер не сдержал эмоций и расплакался, а после попросил прощения, если "кого-то обидел или что-то не доделал".

Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области на этой неделе указом Владимира Путина. Прежний глава региона Евгений Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию. Сегодня, 28 марта, Дениса Паслера официально представят местному правительству.

Теги: Паслер, губернатор, Жога, полпред, Екатеринбург


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