27 Марта 2025
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Группа Собянина потеряла ключевые посты в Екатеринбурге 

С отставкой Евгения Куйвашева с должности губернатора Свердловской области и назначением вместо него Дениса Паслера эпохальным, пожалуй, можно считать то, что потеряла ключевые посты в Екатеринбурге группа Сергея Собянина.

Назначенный на пост губернатора Паслер родился в Свердловской области, сам долгое время работал премьер-министром Свердловской области при Куйвашеве, при этом считается креатурой Виктора Вексельберга. Куйвашев считается выходцем из группы Собянина, до назначения губернатором работал полпредом в УрФО (до этого в Тюменской области и ХМАО на разных постах).

Недавно также поменялся полпред президента в УрФО Владимир Якушев, который тоже считается креатурой Собянина (долгое время был губернатором Тюменской области, потом главой Минстроя РФ, а теперь стал "генсеком" ЕР). Вместо него был назначен герой ДНР Артем Жога, креатура Сергея Кириенко.

Можно заметить, что долгое время, около 13 лет, выходцы из группы Собянина занимали либо один ключевой пост в Екатеринбурге (полпред УрФО / губернатор Свердловской области), либо сразу два (когда губернатором был Куйвашев, а полпредом Якушев). Теперь это не так.

Вряд ли в масштабе страны группа Собянина так уж ослабнет (да и в УрФО ее все еще представляют аж четыре губернатора из шести), но для Екатеринбурга действительно меняется политическая эпоха.

Теги: Группа Собянина, отставка Куйвашева, Паслер


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