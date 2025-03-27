Досрочные выборы глав Свердловской и Оренбургской областей пройдут в сентябре

Досрочные выборы глав Свердловской и Оренбургской областей пройдут в единый день голосования в сентябре.

Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Напомним, 26 марта президент Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру возглавить родной для него регион - Свердловскую область. Паслер согласился. На его место в Оренбурге Путин пригласил главу правительства ДНР Евгения Солнцева. Тот тоже принял предложение главы государства.