27 Марта 2025
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жога поздравил Дениса Паслера с возвращением в Свердловскую область

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога поздравил Дениса Паслера с возвращением на Средний Урал.

"Поздравляю Дениса Владимировича с возвращением на малую Родину и с назначением на должность врио губернатора Свердловской области. У вас за плечами колоссальный управленческий опыт в бизнесе и госсекторе, в том числе и на Среднем Урале. Вы знаете, каким потенциалом обладает Свердловская область, понимаете, насколько важную роль она играет для страны - в укреплении обороноспособности и экономического суверенитета. Уверен, под вашим началом Свердловскую область ждет новый виток развития, будет продолжено поступательное развитие промышленности, появятся новые проекты. Впереди много совместной и командной работы!" - заявил полпред.

Он также отметил, что за время работы в должности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев проявил себя как "сильный, профессиональный управленец". "Под его руководством регион значительно укрепил свою экономику, успешно преодолел множество непростых вызовов, воплотил немало значимых, масштабных и международных проектов. Благодарю Евгения Владимировича за работу и желаю успехов в дальнейшей службе на благо Родины", - отметил Жога.

Между тем, дальнейшая судьба Куйвашева пока не известна.

Теги: артем жога, денис паслер, евгений куйвашев


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