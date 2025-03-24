"Уральские авиалинии" уволили второго пилота, посадившего самолет в пшеничном поле

Пилот Эдуард Семенов, участвовавший в посадке самолета "Уральских авиалиний" в пшеничном поле в 2023 году, уволен из авиакомпании.

Ранее Росавиация пришла к выводу, что пилоты при попытке посадки в Омске не смогли определить фактическое положение шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы, не сумели рассчитать количество топлива и необоснованно решили уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Отсутствовал и контроль за расходом топлива при уходе на запасной аэродром, что проходило при выпущенных шасси, в результате чего лайнер пришлось сажать прямо в поле, не долетев до Новосибирска.

Как рассказывала супруга Семенова - Анна, ему и его коллеге Сергею Белову предложили написать заявление по собственному. Белов уже покинул свою должность, однако Семенов решил бороться за свое место. Тогда, по словам Анны, компания "написала для него огромную программу переподготовки". Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на представителя авиаперевозчика, пилот все же не смог пройти врачебно-летную экспертную комиссию.

"По результатам прохождения ЦВЛЭК Эдуард Семенов признан не годным к выполнению функций коммерческого пилота. Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался", – прокомментировали в авиакомпании.

Эдуард Семенов был уволен с должности пилота 20 марта по п.8 ч.1 ст. 77 ТК РФ.

Напомним, что в самих "Уральских авиалиниях" ранее отрицали информацию о том, что попросили пилотов уволиться.

Самолет исключили из воздушного флота авиакомпании. О том, что лайнер разберут на запчасти, стало известно в августе 2024 года. В октябре 2024 года специалисты завершили демонтаж деталей и агрегатов.