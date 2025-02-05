Власти Ревды отказались от денег КПРФ, предлагавшей оставить памятник Ленину на площади Победы

Администрация Ревды отказала КПРФ в сохранении памятника В.И. Ленину на прежнем месте, даже после предложения партии оплатить все изменения в проекте благоустройства площади Победы. Никаких пояснений мэрия не дала, однако, вероятная причина вскрылась по итогам первых заседаний рабочей группы заксобрания. Об этом в своих социальных сетях написал первый секретарь Свердловского областного комитета КПРФ Александр Ивачев.

Напомним, в августе монумент снесли под предлогом его реставрации и благоустройства площади с установкой фонтана, деньги на который выделили некие меценаты. Горожане предположили, что памятник обратно не вернут, и, действительно, мэрия инициировала голосование о переносе монумента, которое завершилось желаемым для властей результатом. Но, в нарушение закона, о его проведении не объявили заранее, и опрос проводился по устному распоряжению главы, без решения думы. Ревдинцы добивались признания действий городских властей незаконными, а результатов опроса – нелегитимными.

Несмотря на то, что суд встал на сторону уральцев, глава города Татьяна Клепикова приняла решение об экстренной "перестановке" памятника на потенциально опасное для горожан место, как считает Ивачев. КПРФ подготовила проект благоустройства, согласно которому на площади Победы удалось бы и установить фонтан, и сохранить памятник. Последнее в финансовом плане коммунисты согласились взять на себя, после чего попросили администрацию дать аргументированный ответ на их предложение, но в итоге получили обычный отказ.

"Госпожа Клепикова отказалась обсуждать этот вариант и просто написала, что это "предложение не рассматривается". И все! Почему не рассматривается? Почему самый лучший компромиссный вариант, не требующий затрат из бюджета, отметается на корню? Никаких объяснений", - написал Ивачев.

При этом он отметил, что по итогам первых заседаний рабочей группы заксобрания вскрылись неожиданные подробности - сейчас никаких 130 млн рублей на благоустройство площади Победы у мэрии "нет и не будет". По словам Ивачева, "так называемые благотворители" готовы оплатить только установку металлической решетки, из-под которой летом будут бить струи воды. Но сколько это будет стоить, где расположится фонтан и как выглядит проект, администрация якобы раскрывать отказывается.

"У администрации и коммерсантов нет даже проекта этой самой решетки! Они буквально не могут объяснить, где собираются расположить фонтан и сколько он будет стоить! Единственное, в чем они уверены, так это в том, что Ленину не место в центре Ревды. Представляете?! Все эти полгода громких скандалов, незаконных опросов и массовых митингов не сподвигли чиновников Ревды даже на то, чтобы подготовить более-менее приличное обоснование своим действиям. И сейчас, когда мы предложили выход из ситуации и даже согласились его оплатить, они не нашли ничего лучше, чем сказать просто "НЕТ"! Какой позор для Свердловской области!" - написал Ивачев.

Напомним, что жители Ревды обратились к уральскому полпреду Артему Жоге с просьбой помочь вернуть памятник Ленину на его историческое место. Ответа пока не последовало.