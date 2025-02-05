Суд не отпустил под домашний арест экс-замминистра обороны Попова

Второй Западный окружной военный суд признал законным решение 235-го гарнизонного военного суда, который в середине декабря прошлого года продлил срок ареста бывшему замминистра обороны РФ Павлу Попову.

Апелляционные жалобы обвиняемого и его защиты отклонены.

Как сообщает ТАСС, в ходе судебного заседания в среду адвокаты просили отпустить Попова под домашний арест по месту проживания в Москве, мотивируя просьбу наличием у него хронических заболеваний.

В декабре суд продлил Попову срок ареста до 22 марта по делу о хищении средств, выделенных на парк "Патриот".

О задержании Попова Следственный комитет сообщил 29 августа 2024 года. В тот же день суд отправил его под арест. По данным следствия, экс-замминистра обороны организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". СК считает, что Попов действовал вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым и директоома Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеславом Ахмедовым.

Изначально суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова - под домашний арест из-за состояния здоровья. Позднее Ахмедову изменили меру пресечения на домашний арест.

Ущерб по делу превышает, по разным данным, от 30 до 40 миллионов рублей. При этом, по словам адвоката Попова, тот "обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой", а участок - обычный, на 30 соток, дом одноэтажный.