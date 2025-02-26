Приговор осужденной на Урале экс-главе КПК "Содействие" вступил в силу

Свердловский областной суд рассмотрел апелляции на приговор экс-главе КПК "Содействие" Марине Погадаевой. Он вступил в силу.

Напомним, прошлым летом женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Она была председателем кредитного потребительского кооператива (КПК) Уральского региона "Содействие". Как показало расследование, с 2009 по 2019 годы Погадаева заключала с пайщиками договоры о передаче в кооператив их личных сбережений на фиксированный срок под видом начисления компенсаций (процентов).

В соответствии с договорами людям полагалась выплата не менее 11% годовых, однако свои обязательства глава кооператива не исполнила, распоряжаясь деньгами по-своему. Всего у более чем тысячи пайщиков было похищено свыше 488 млн рублей.

Дело рассматривалось в суде с начала 2022 года. 27 августа 2024 года Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил Погадаевой 9 лет колонии общего режима, со штрафом в 700 тысяч рублей, с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Исковые требования 1 тысячи 35 потерпевших были удовлетворены в заявленном размере причиненного ущерба.

Стоит отметить, что процесс проходил в местном Доме культуры, чтобы вместить в зал всех потерпевших. Сразу после вынесения Марина Погадаева была взята под стражу.

В дальнейшем на приговор поступили апелляционные жалобы как от самой Погадаевой, так и от ее защитников. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня они были рассмотрены. Погадаева участвовала в процессе по видеосвязи.

По итогам рассмотрения приговор Красногорского районного суда оставлен без изменений по существу. Как уточнили в облсуде, теперь он вступил в силу.