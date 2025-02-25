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Туризм Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Владельцы екатеринбургских хостелов жалуются на риски для бизнеса из-за турналога

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх на заседании Законодательного собрания региона сообщила о проблемах, с которыми столкнулись предприниматели после начала взимания туристического сбора в Свердловской области.

По словам Елены Артюх, 14 владельцев екатеринбургских хостелов написали коллективное обращение к уполномоченному по защите предпринимателей, где обозначили несколько рисков для своего бизнеса.

Во-первых, по их словам, не проработны многие вопросы администрирования этого налога, такие как учет, отчетность по уплате, сдача информации в налоговые органы.

"Не на все вопросы есть ответы, а ведь налог с 1 января уже работает, его, в общем-то, нужно учитывать, рассчитывать, исчислять практически ежедневно, при каждом случае оказания услуг", — пояснила она.

Сумма налога, несмотря на символический размер, может негативно сказаться на потоке постояльцев.

"С одной стороны, сумма налога в 100 рублей [в сутки] кажется некоторым незначительной, если цена проживания в отеле условно 5000 рублей. Но если цена проживания в хостеле от 300 до 500 рублей, то 100 рублей к этой цене — это существенное увеличение", — обратила внимание уполномоченный по защите прав предпринмателей.

Она отметила, ссылаясь на информацию от ассоциации хостелов, что реальных туристов в хостелах не более 30%. Все остальные — это так называемые "вахтовики".

"Много студентов-очников живет в хостелах, людей, которые приезжают в качестве сопровождающего, например, с пациентом для получения высокотехнологичной медицинской помощи в Екатеринбурге. То есть это, на мой взгляд, не то чтобы туристы, прямо скажем", — говорит Елена Артюх.

Кроме того, в муниципалитетах практически нигде не принято решение об освобождении от налога жителей этого же муниципалитета или этого региона, обращает внимание она. Тогда как жители, например, Пермского края в своем регионе не рассматриваются как туристы, которые должны оплачивать на территории Перми туристический сбор.

Следующий риск, о котором говорят предприниматели — возможная теневизация хостелов. Многие владельцы гостиниц уже говорят о том, что этот вид бизнеса проще закрыть, а вместо этого приобрести квартиры и просто сдавать их посуточно, что будет более прибыльно.

"Мне бы не хотелось, чтобы в этом направлении [закрытия бизнеса] развивался наш туризм. Цель туристического налога абсолютно позитивная и правильная. Осталось только выяснить, на мой взгляд, список льготных категорий для того, чтобы не облагать их этим налогом, и выверить налоговое администрирование", — резюмировала Артюх.

Теги: хостел, турналог, бизнес


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