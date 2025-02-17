Власти начали обсуждать смену губернатора Свердловской области Куйвашева

В Администрации президента России начали обсуждать возможную отставку главы Свердловской области Евгения Куйвашева.

Губернатор может покинуть свое кресло весной или осенью 2025 года. В настоящее время идет подбор кандидатов. Отставка обсуждается уже давно, но многое зависит от того, как скоро удастся выбрать и согласовать кандидата на смену главы региона. Уход Куйвашева – "вопрос решенный" и, вероятнее всего, состоится в ближайшие месяцы. Возможно, он перейдет на работу на федеральный уровень.

53-летний Куйвашев возглавляет Свердловскую область с 2012 года. Как сообщил президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов, заняв пост губернатора, Куйвашев был "в роли чужака в политизированном протестном регионе", который появлялся в повестке в целом в негативном для власти ключе.

Политолог Александр Кынев указал, что несмотря на трудности в отношениях с местными элитами сразу после назначения, Куйвашева приняли. К тому же "он открыл и защищал Ельцин-центр, поддерживал горожан в публичных конфликтах".

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский сказал, что сейчас Куйвашев считается "губернатором-тяжеловесом", регион – значимым, к тому же Екатеринбург – четвертый город по количеству избирателей в России, сообщают "Ведомости".