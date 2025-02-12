Экс-директору спецшколы Екатеринбурга, где насиловали детей, отменили приговор

Седьмой кассационный суд отменил приговор бывшему директору спецшколы №124 Екатеринбурга Наталье Поддубной. Напомним, учреждение стало печально знаменито после того, как выяснилось, что в его стенах старшие воспитанники насиловали младших "в воспитательных целях", За это тогда еще директор получила 11 месяцев исправительных работ, но и этого наказания ей удалось избежать. Как рассказала Накануне.RU адвокат потерпевшей стороны Олеся Бортникова, защита Поддубной воспользовалась конституционным правом обжалования и на данный момент адвокаты не понимают логику суда.

"Суд сегодня огласил решение без мотивировочной части. Мотивированную суть суд излагает уже в письменном в своем конституционном определении, и мы как сторона потерпевших тоже пока не понимаем мотивов, по которым суд пришел к такому решению. Суд отменил приговор и отправил на новое апелляционное рассмотрение в Свердловский областной суд. Когда материалы дела приедут из Челябинска в Екатеринбург, будет назначено новое судебное заседание", - пояснила Бортникова.

Отработала ли Поддубная свое наказание адвокат ответить не смогла, так как не располагает достоверной информацией. Однако, есть шанс, что экс-директор может и вовсе избежать какого-либо наказания. Бортникова рассказала, что на сегодняшний день сроки давности привлечения к уголовной ответственности за халатность уже истекли. Соответственно, если Поддубная не захочет больше доказывать свою невиновность, она может заявить ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков. Но, как отмечает адвокат, это не значит, что сторона потерпевших не сможет обратиться к ней за компенсацией морального вреда, поскольку "прекращение уголовного дела ввиду истечения сроков это не реабилитирующее основание".

Сейчас сторона пострадавших ждет мотировку, чтобы подробнее разобраться в ситуации. Пока остается неясным, почему воспитанники-насильники уже получили наказание, приговор по ним вступил в законную силу, а руководство школы, которое, как доказал суд первой инстанции, было в курсе происходящего, избегает наказания. Бортникова отметила, что на момент инцидента в спецучреждении всего находилось порядка 20 детей, от чего неведение директрисы и других педагогов кажется странным.

Напомним, 18 июня этого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Поддубной, признав виновной по части 1 статьи 293 УК РФ - "Халатность, повлекшая сексуальное насилие над воспитанниками учреждения". Поддубная получила 11 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты, а также запрет на 2 года на занятие руководящих должностей в образовательных учреждениях.

Однако позднее на приговор поступило апелляционное представление от прокуратуры. Также вердикт обжаловала адвокат осужденной. В итоге областной суд изменил приговор Чкаловского райсуда, отменив его в части, где суд первой инстанции не решил вопрос о компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего.

Отметим, что вместо колонии, штрафов или обязанности выплатить компенсацию, Поддубная получила только новую должность учителя географии в "золотой" школе №106 Екатеринбурга.