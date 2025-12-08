"Результат предрешен": в КПРФ не будут выдвигать кандидата на пост мэра Екатеринбурга

В КПРФ решили не выдвигать своего кандидата на пост главы Екатеринбурга. В партии назвали причину такого решения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского обкома КПРФ, дело в том, что партия всегда выступала за сохранение прямых выборов мэра жителями города.

"В 2018 году наши депутаты были единственными в областном заксобрании, кто голосовал против отмены всенародного голосования. В 2025 году мы не поддержали закон, передающий губернатору исключительное право отбора кандидатов. Считаем, что нынешний механизм не отражает истинного волеизъявления горожан, а результат, по сути, предрешен", - говорится в заявлении свердловских коммунистов.

В связи с этим свердловское отделение КПРФ приняло решение не участвовать в процедуре по отбору главы Екатеринбурга.

Напомним, от "Единой России" кандидатом на пост главы уральской столицы является действующий мэр Алексей Орлов, чьи полномочия истекают в феврале 2026 года. От партии "Новые люди" кандидатом стала секретарь свердловского регионального отделения Ирина Виноградова. А от ЛДПР выдвинут бизнесмен и участник СВО Владимир Кузнецов.