11 Декабря 2025
Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Кандидатов на пост мэра Екатеринбурга будут рассматривать в два этапа

Партии и общественные организации Среднего Урала выдвинули семь кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Претендентов будут рассматривать в два этапа.

На должность мэра уральской столицы представлены следующие кандидаты:

  • "Единая Россия", а также Общественная палата региона и ассоциация "Совет муниципальных образований Свердловской области" выдвинули кандидатуру действующего главы Алексея Орлова;
  • ЛДПР внесла кандидатуру предпринимателя, участника СВО Владимира Кузнецова;
  • "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" выдвинула депутата Законодательного собрания Свердловской области Екатерину Есину;
  • "Новые люди" представит секретарь свердловского отделения партии Ирина Виноградова;
  • "Совет муниципальных образований Свердловской области" также предложил в качестве кандидата главу Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских;
  • Общественная палата Свердловской области выдвинула председателя комиссии ОП по науке и развитию цифровой экономики, директора института экономики УрО РАН Юлию Лаврикову;
  • Также в качестве самовыдвиженца свою кандидатуру представил Жаргал Сушкеев.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, теперь региональная комиссия рассмотрит все представленные кандидатуры в два этапа. На первом будет организована проверка документов, а на втором состоится очное представление претендентами на должность главы города своих докладов на тему "Основные направления социально-экономического развития городского округа муниципального образования "город Екатеринбург".

Денис Паслер и Алексей Орлов на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Далее комиссия представит свои выводы губернатору Денису Паслеру. До 19 января он внесет свои предложения по кандидатам на рассмотрение депутатов Екатеринбургской городской думы.

Напомним, что полномочия действующего мэра Алексея Орлова истекают в феврале 2026 года.

Теги: мэр, кандидаты, комиссия, губернатор, Екатеринбург


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.12.2025 13:50 Мск "Результат предрешен": в КПРФ не будут выдвигать кандидата на пост мэра Екатеринбурга

