"Новые люди" выдвинули кандидата на пост главы Екатеринбурга

Кандидатом на пост главы Екатеринбурга от партии "Новые люди" стала секретарь свердловского регионального отделения Ирина Виноградова. Об этом партия сообщила сегодня на своей странице в соцсети.

"На совете регионального отделения Ирина Виноградова была поддержана единогласно – это означает, что она готова развивать город не одна. Под ее руководством в борьбу вступает вся команда "Новых людей" в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что действующий глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в новом конкурсе на пост мэра уральской столицы и, таким образом, может пойти на второй срок. Его кандидатуру поддержало свердловское региональное отделение "Единой России".

Полномочия Орлова истекают в феврале 2026 года. Набор на конкурс проводится с 10 ноября до 10 декабря 2025 года.