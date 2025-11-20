Алексея Орлова выдвинули на пост главы Екатеринбурга на новый срок

Действующий глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в новом конкурсе на пост мэра уральской столицы и, таким образом, может пойти на второй срок полномочий. Набор на конкурс проводится с 10 ноября до 10 декабря.

Кандидатуру Алексея Орлова поддержало свердловское региональное отделение "Единой России".

"Члены президиума регионального отделения поддержали кандидатуру первого заместителя секретаря свердловского регионального отделения партии, действующего главы Алексея Орлова", - сообщили в "ЕР".

Полномочия действующего мэра Алексея Орлова истекают в феврале 2026 года. Выборы мэра впервые должны пройти согласно закону №-33 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", согласно которому, главу административных центров субъектов России выбирает городская дума из двух кандидатов, предложенных губернатором. Глава региона Денис Паслер должен будет выбрать их из числа кандидатов, предложенных комиссией по отбору претендентов. Сам Паслер также возглавляет региональное отделение "Единой России".

Алексей Орлов в 2017–2020 годах был первым заместителем губернатора Свердловской области. В декабре 2020 года перешел в администрацию Екатеринбурга, где занял пост исполняющего обязанности главы Екатеринбурга. В феврале 2021 года был избран главой Екатеринбурга.