Депутаты ЗакСО доверили выбор кандидатов в мэры свердловскому губернатору

Депутаты заксобрания Свердловской области поддержали инициативу губернатора Дениса Паслера о его личном выдвижении кандидатов в мэры. На сегодняшнем заседании законопроект был одобрен.

По словам замгубернатора Сергея Никонова, который и представлял депутатам законопроект, глава региона будет лично вносить в муниципальные думы кандидатов на пост градоначальника того или иного свердловского города. Предложить кандидатуру потенциального мэра смогут парламентские партии, областная Общественная палата и ассоциации местного самоуправления.

Затем в дело вступает губернаторская комиссия, которая проверит наличие и достоверность всех предоставленных документов и проведет собеседование с кандидатами.

"Принятие закона позволит усовершенствовать механизмы взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления и повысить эффективность публичной власти в целом", — пояснил Никонов.

Против выступили партии КПРФ и "Новые люди". Одобрили законопроект "Справедливая Россия", ЛДПР и "Единая Россия". Представители последней заявили, что новая схема более демократичная и честная, чем прямые выборы, которые носили скорее имитационный характер.

Напомним, что срок работы Алексея Орлова на посту мэра подходит к концу в феврале 2026 года. Сам градоначальник ранее заявлял, что не хочет покидать должность мэра и планирует возглавлять Екатеринбург до 2031 года. Паслер отмечал, что решение о дальнейшем трудоустройстве Орлова должно приниматься на основании результатов его работы и мнения горожан.