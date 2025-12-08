РФ увеличила скидки на нефть для Китая до рекорда с начала СВО

Поставки российской нефти марки ESPO Blend в Китай в декабре реализуются с рекордной скидкой в $5-6 за баррель по отношению к эталонному сорту Brent.

Как сообщает Reuters, в конце сентября эта же нефть продавалась с премией к Brent. Резкое удешевление примерно на 10% связано с санкциями США против "Роснефти" и "Лукойла". Это усложнило логистику и платежи, вынудив российских поставщиков активно искать покупателей среди китайских НПЗ.

Не все декабрьские партии нефти уже нашли своих покупателей. Некоторые трейдеры, купившие объемы заранее по высоким ценам, могут столкнуться с убытками из-за необходимости продавать их по текущему сниженному курсу.

Ранее глава государственной нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин заявил, что Китай является сегодня "единственной промышленной супердержавой", и Россия с ее уникальной ресурсной базой готова обеспечивать КНР в достижении его собственных стратегических целей.