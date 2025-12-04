Троих работников уральского "рехаба" отправили в СИЗО

Ленинский районный суд избрал меру пресечения трем консультантам реабилитационного центра для несовершеннолетних под Екатеринбургом.

Как сообщает пресс-служба суда, подчиненные ОПФ "Галактика" Алексей Пестерев и Елена Давыдова обвиняются в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего (п.п. "а", "д", "ж" ч.2 ст. 127 УК РФ). Кириллу Чеботареву предъявлено обвинение по тем же пунктам и той же статье, за исключение п. "ж".

По решению суда, все трое отправятся в СИЗО по 26 января 2026 года включительно. Постановления суда вступят в законную силу через трое суток, если не будут обжалованы сторонами.

Как ранее рассказали в прокуратуре Свердловской области, 22 ребенка содержались в частном жилом доме по улице Железнодорожников в поселке Исеть в Верхней Пышме. Предварительно установлено, что родители "трудных подростков" направляли их на содержание в закрытое учреждение. Со слов самих несовершеннолетних, там к ним применяли негуманные и жестокие методы воспитания.

Тогда же сообщалось, что речь идет о так называемом свердловском рехабе Анны Хоботовой. Впоследствии туда нагрянули силовики. После этого было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетних. В прокуратуре взяли на контроль ход расследования.