Погибшим при взрыве вместе с инспекторами ДПС оказался 24-летний Павел Голубенко

Подрывником, погибшим при взрыве в Москве вместе с двумя инспекторами ДПС, оказался 24-летний Павел Голубенко, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, молодой человек родом из Каменок Ивановской области. Он окончил школу, учился в Ивановском автотранспортном колледже и работал прессовщиком на фабрике.

Как пишет Mash, за несколько дней до подрыва Голубенко пытался одолжить деньги у своих знакомых.

Shot со ссылкой на знакомых мужчины сообщает, что последние несколько дней Павел не выходил на связь, в Ивановской области его не видели. На месте преступления нашли фрагменты его паспорта, тело пока пытаются идентифицировать. Отмечается также, что проверяется причастность мужчины к убийству генерала Фанила Сарварова и ряду других похожих преступлений.

По данным СК, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля. Они подошли ближе, чтобы задержать неизвестного, в этот момент произошел взрыв. От полученных ранений сотрудники полиции, а также сам преступник, погибли. По данным СМИ, мужчину, устроившего подрыв полицейской машины, уговорили на преступление мошенники. Жителю Ивановской области неизвестные звонили на телефон и убедили, что его аккаунт на Госуслугах взломан, и он должен принять участие в "шпионской операции".

Известно, что взрыв произошел недалеко от места, где таким же способом подорвали генерал-лейтенанта ВС РФ Фаниля Сарварова.