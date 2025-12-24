Два сотрудника ДПС погибли после взрыва в Москве

Минувшей ночью на улице Елецкая в Москве (район Орехово-Борисово) прогремел взрыв.

По одной из версий, неизвестные могли подкинуть СВУ к машине сотрудников ДПС, пишет Shot. По информации канала, предварительно, погибли два сотрудника полиции и еще двоих увезли на скорой в тяжелом состоянии.

По официальным данным СКР, два сотрудника ДПС пострадали в результате ЧП на юге Москвы, возбуждено уголовное дело.

Следователи изучают записи видеонаблюдения с места.

На днях на соседней улице таким же способом подорвали генерал-лейтенанта ВС РФ Фаниля Сарварова.