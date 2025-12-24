СМИ: Подрывника, взорвавшего полицейских на юге Москвы, уговорили на это мошенники

Мужчину, устроившего подрыв полицейской машины в Москве, уговорили на преступление мошенники. В результате взрыва погиб сам исполнитель и двое полицейских.

Сообщается, что жителю Ивановской области неизвестные звонили на телефон и убедили, что его аккаунт на Госуслугах взломан, и он должен принять участие в "шпионской операции". По их настоянию мужчина приехал в столицу и подложил взрывное устройство под машину полицейских, передают каналы Mash и "112".

По предварительным данным, взрывное устройство сработало, когда полицейские заметили преступника у своего автомобиля и подошли к нему.

"Коммерсант" сообщает, что погибшие при взрыве на улице Елецкой на юге Москвы сотрудники ДПС — это лейтенанты полиции Илья Климанов и Максим Горбунов, им было по 24 и 25 лет соответственно. Илья Климанов пришел на службу в полицию в октябре 2023 года, Максим Горбунов — в феврале 2022-го. Семьям погибших пообещали оказать всю необходимую помощь.

Известно, что взрыв произошел совсем недалеко от места, где на этой неделе таким же способом подорвали генерал-лейтенанта ВС РФ Фаниля Сарварова.



