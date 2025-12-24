Третий погибший найден на месте взрыва в Москве

Взрывное устройство, унесшее жизни двух полицейских в Москве, сработало, когда сотрудники ДПС попытались задержать подозрительного человека, сообщили в СК РФ.

По данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля. Они подошли ближе, чтобы задержать неизвестного, в этот момент произошел взрыв. От полученных ранений двое сотрудников полиции, а также сам преступник, погибли.

По факту случившего возбуждено уголовное дело по двум статьям - о посягательстве на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Напомним, взрыв прогремел ночью на улице Елецкая в Москве (район Орехово-Борисово). По одной из версий, неизвестные могли подкинуть СВУ к машине сотрудников ДПС. Ранее на соседней улице таким же способом подорвали генерал-лейтенанта ВС РФ Фаниля Сарварова.