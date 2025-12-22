Погибшим при взрыве машины в Москве оказался высокопоставленный генерал

Пострадавший при взрыве автомобиля в Москве скончался в больнице. Им оказался 56-летний генерал-лейтенант Фаниль Сарваров, передает Telegram-канал "112". Он являлся начальником управления оперативной подготовки ВС РФ.

Автомобиль Сарварова взорвался сегодня утром, когда владелец сел в него и попытался поехать. ЧП произошло на парковке на улице Ясеневой в Орехово-Борисово. По предварительным данным, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, заложенное под днище автомобиля.

По данным СМИ, Сарваров занимался организацией и проведением операций ВС в Сирии. С 2016 года руководил управлением оперативной подготовки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "е" ч.2 ст.105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).

"Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения. Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами", - сообщили в СКР.