24 Декабря 2025
Происшествия Центральный ФО В России Москва
Фото: Накануне.RU

Baza: В Москве усилили охрану главных зданий силовых ведомств после подрыва машины ДПС

В Москве после подрыва полицейской машины введено усиленное патрулирование вокруг главных управлений силовых ведомств, пишет Baza.

По информации телеграм-канала, особое внимание уделено охране главных зданий силовых ведомств — ГУ МВД Москвы и Генштаба ВС РФ.

Сотрудников патрульной службы обязали выйти на службу в полной экипировке — касках и бронежилетах с шестью защитными пластинами. Также на каждый пост поставлено усиление — выведено дополнительно по 1–2 сотрудника.

По данным СК, в ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля. Они подошли ближе, чтобы задержать неизвестного, в этот момент произошел взрыв. От полученных ранений сотрудники полиции, а также сам преступник, погибли. По данным СМИ, мужчину, устроившего подрыв полицейской машины, уговорили на преступление мошенники.

Теги: дпс, взрыв, москва, силовые ведомства


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.12.2025 11:08 Мск СМИ: Подрывника, взорвавшего полицейских на юге Москвы, уговорили на это мошенники
Ранее 24.12.2025 09:49 Мск Третий погибший найден на месте взрыва в Москве
Ранее 24.12.2025 08:15 Мск Два сотрудника ДПС погибли после взрыва в Москве

