Уральца засудили за продажу сумки с Чебурашкой в Москве

На Среднем Урале суд рассмотрел "дело о Чебурашке". Речь шла об иске компании-правообладателя к бывшему предпринимателю о компенсации за нарушение авторских прав.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в июле 2024 года представитель правообладателя товарного знака заметил в одной из торговых точек Москвы сумку с 3D моделью "Чебурашка" стоимостью около 300 рублей. При этом права на использование объекта интеллектуальной собственности продавцу не передавались.

На момент обращения в суд предприниматель уже прекратил свою деятельность и утратил статус ИП. Поэтому иск был предъявлен к нему как к физическому лицу по месту жительства – в Каменск-Уральский. Всего компания требовала взыскать:

83 тысячи 333 рубля – компенсация за нарушение исключительных авторских прав;

4 тысячи рублей – расходы на госпошлину;

299 рублей – стоимость покупки контрафактного товара;

150 рублей – почтовые расходы;

200 рублей – пошлину за выписку из ЕГРИП;

10 тысяч рублей – расходы на фиксацию правонарушения.

В итоге Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил иск в полном объеме. С экс-коммерсанта взыскано около 100 тысяч рублей.

Напомним, недавно на Урале суд отказал в компенсации за изображение известного блогера.