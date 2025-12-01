Скидка на российскую нефть Urals выросла до максимума более чем за два года

В первой половине ноября скидка на российскую нефть Urals по отношению к марке Brent при отгрузке из ключевых портов Приморска и Новороссийска достигла $18,4 за баррель.

Такие данные приводятся в отчете инвестиционной компании "Ренессанс капитал". Это значение стало максимальным с июля 2023 года. Для сравнения, в октябре дисконт составлял $13 за баррель, а предыдущий годовой максимум был зафиксирован в марте на уровне $14,8.

Как сообщил аналитик "Ренессанс капитала" Марк Шумилов, рост скидки связан с ужесточением американских санкций. Дисконт начнет сокращаться по мере того, как российские нефтяные компании адаптируются к новым ограничениям США, сообщают "Ведомости".

Напомним, из-за ужесточения санкций нефть Urals предлагается нефтеперерабатывающим заводам Индии с рекордной скидкой.