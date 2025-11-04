Путин утвердил поправки о защите резервистами критически важных объектов

Президент Владимир Путин утвердил поправки в законы "Об обороне" и "О воинской обязанности и военной службе". Они разрешают привлекать резервистов Минобороны "для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения".

Документ опубликован на портале правовой информации.

Из-за увеличения Украиной количества ударов по России дальнобойными орудиями принято решение усилить защиту и объектов критической инфраструктуры, и жилых кварталов. Для этого решено привлечь тех, кто добровольно заключил контракт о пребывании в мобилизационном резерве – резервистов. Замначальника организационно-мобилизационного управления Генштаба армии России вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что важно не путать резервистов с контрактниками – действующими военнослужащими. Главное отличие резервистов от контрактников – совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц.