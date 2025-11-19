Рамочное соглашение о прекращении украинского конфликта может быть согласовано на днях — Politico

Уже на этой неделе может быть согласовано рамочное соглашение о прекращении российско-украинского конфликта, его могут одобрить все стороны, пишет американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

По словам собеседника издания, власти Украины из-за продвижения российских войск и внутриполитических коррупционных скандалов будут вынуждены принять выдвинутые условия по урегулированию.

Ранее СМИ сообщили, что Москва и Вашингтон тайно работают над новым планом прекращения конфликта. По данным Axios, план состоит из 28 пунктов и "вдохновлен успешными усилиями Трампа" по прекращению вооруженного конфликта в Газе. Сделка включает четыре основных составляющих: установление мира в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе, а также будущие отношения США с Россией и Украиной.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что никаких "новаций" в процессе обсуждения украинского конфликта между Россией и США нет.