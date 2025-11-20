Стало известно об условиях нового плана США по завершению конфликта на Украине

Администрация США разработала проект плана по завершению конфликта на Украине.

Документ был подготовлен в ходе контактов между представителями администрации Дональда Трампа и российскими официальными лицами, при этом украинская сторона в его обсуждении не участвовала.

Согласно проекту, Киеву предлагается пойти на ряд уступок, включающих: передачу под контроль России оставшихся под украинским контролем территорий Донбасса, сокращение численности Вооруженных Сил Украины на 50%, отказ от определённых видов вооружений и прекращение военной помощи со стороны США, предоставление официального статуса русскому языку и местной ветви РПЦ на Украине.

Вашингтон дал понять президенту Владимиру Зеленскому о необходимости принятия ключевых положений документа. Представитель Трампа уже передал документ украинской стороне для обсуждения.

Официальные лица в Киеве, ознакомившись с планом, назвали его неприемлемым и чрезмерно выгодным для Москвы, сообщают Reuters и Financial Times.

По данным Politico, уже на этой неделе может быть согласовано рамочное соглашение о прекращении российско-украинского конфликта, его могут одобрить все стороны.