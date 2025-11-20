Уиткофф и Умеров достигли понимания в ходе переговоров

В ходе консультаций между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым стороны пришли к взаимопониманию по вопросам урегулирования украинского конфликта.

По данным Axios, переговоры оказались продуктивными и позволили достичь определенного согласия. Источник издания подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Умерова на ведение этих переговоров.

