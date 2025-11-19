Песков: Москва и Вашингтон не обсуждают новаций в вопросе украинского урегулирования

Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Были обсуждения [украинского урегулирования президентами] в Анкоридже, и в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, никаких новаций нет", - цитирует его ТАСС.

Ранее портал Axios сообщил, что США проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Якобы сделка включает четыре основных составляющих: установление мира в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе, а также будущие отношения США с Россией и Украиной.