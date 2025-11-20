Представитель США при НАТО: Мирные инициативы по Украине оказались в тупике

Представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер заявил, что мирные инициативы Вашингтона по Украине оказались в тупике.

По его словам, Россия в лице Владимира Путина отвергает любые уступки и отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В интервью Bloomberg Уитакер охарактеризовал Кремль как "безрассудный и непредсказуемый", не исключив возможных провокаций против стран НАТО.

Он подтвердил, что Запад продолжит поиск путей для диалога, и сообщил о готовности Конгресса ввести "сокрушительные" санкции против Москвы. Также дипломат призвал европейских союзников занять более жесткую позицию и активизировать планы по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву.

Тем временем, стало известно об условиях нового плана США по завершению конфликта на Украине.