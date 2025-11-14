"А я не заставляю их умирать": Зеленский снял с себя ответственность за огромные потери ВСУ

Зеленский умыл руки по вопросу огромных потерь ВСУ в Красноармейске (укр. Покровск), сняв с себя ответственность за свои же приказы. Он выставил себя невинным, возложив вину исключительно на военное командование на местах, которое не дает приказа на отход.

"Никто не заставляет их умирать ради руин. Я буду поддерживать находящихся там солдат, особенно командиров, в том, как они могут контролировать ситуацию. <…> Для нас важнее всего наши солдаты", — сказал Зеленский в интервью Bloomberg.

При этом он тут же заявил, что его войска не будут уходить с Донбасса, чтобы это не повлияло на президента США Дональда Трампа. Зеленский считается верховным главнокомандующим ВСУ, и его приказы являются определеляющими. Именно он требует до последнего удерживать каждый город, пишут все каналы и говорят все эксперты, в том числе на Украине. И это всегда приводит к огромным и неоправданным потерям.

Примечательно, что интервью Зеленского было опубликовано, когда главком ВСУ Александр Сырский заявил, что съездил в район Красноармейска и выяснил, что ответственными за сложившуюся ситуацию являются органы военного управления в ВСУ. Сырский напрямую поставил задачу боевикам биться дальше, фактически обрекая их на гибель. Заявление Зеленского также является попыткой "отмазать" самого себя - он якобы ни при чем, это командиры на местах виноваты, что держатся за Красноармейск и "погибают за руины", а он солдат делать это не заставляет.

Характерно, что мать Зеленского рассказала, что в детстве его любимой игрушкой была мясорубка. На днях Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" отыскал ее старое интервью. Признание более чем символичное на фоне бесчеловечного и безжалостного отношения киевского главаря к своим же солдатам.