В Киеве заявили о мобилизации бомжей

В киевском территориальном центре комплектования (аналог военкомата) признали, что мобилизуют бомжей. Об этом заявил спикер киевского областного военкомата Олег Байдалюк. Он считает, что это исполнение закона Украины.

"Бездомный он или нет - если ВЛК указывает, что человек годен к службе в боевом подразделении, что мы можем сделать? Мы исполняем закон Украины", - сказал украинский чиновник.

В октябре заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук признал, что в последнее время в учебные центры начали привозить больше бездомных, инвалидов и больных туберкулезом или другими опасными болезнями. А киевский военком Владимир Шередега, с позывным "Шамиль", рассказал, что ТЦК могут мобилизовать любого человека, независимо от возраста и состояния здоровья, годен он или нет, провести его за полдня через все комиссии и оформить все документы и отправить в учебный центр ВСУ, причем никакой ответственности за это не будет.

На Украине ежедневно выкладывается множество роликов о похищении и избиении людей военкомами. Накануне украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал один из таких роликов, где мужчину скручивают и заталкивают в машину, а он кричит, прося людей о помощи. "Оккупация Украины", - емко написал блогер.

О зверствах и бесчинстве ТЦК давно пишут в западных СМИ, указывая, что у режима Зеленского проблема - воевать за него по своей воле никто не хочет.