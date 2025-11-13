Названа "главная проблема ВСУ на поле боя"

Боец ВСУ, участник боевых действиях в районе Покровска (Красноармейска) Артём Карякин рассказал о "главной проблеме" для армии Украины на поле боя.

Ею стала команда центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" Минобороны России. Появление "Рубикона" привело к "пугающим переменам" на поле боя, свело на нет одно из главных преимуществ Киева в тактике использования дронов и усилило давление на ВСУ, приводит РБК данные FT.

Ранее стало известно, что ВСУ охраняют часть фронта только беспилотниками. Это делается из-за нехватки солдат. Каждый километр линии фронта в среднем охраняют всего четыре-семь украинских пехотинцев.