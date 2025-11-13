Для Трояновой* запросили девять лет

Гособвинение определилось с мерой наказания, которое оно требует для актрисы Яны Трояновой*.

Для неё просят заочный приговор к девяти годам колонии, сообщает ТАСС. Дело рассматривает Второй Западный окружной военного суда.

В декабре прошлого года в отношении Трояновой* было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку". Басманный суд арестовал её заочно. Актриса объявлена в международный розыск. В июне 2024 г. Троянова*, находясь вне России, позволила себе высказаться в интервью так, что её слова сочли формирующими враждебно-ненавистническое отношение к русским.

*признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов