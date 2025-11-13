13 Ноября 2025
в россии
Общество В России
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;вДудь&quot; / youtube.com/@vdud

Следствие не добивалось от Интерпола розыска актрисы Трояновой*

Следствие не добивалось от Интерпола розыска актрисы Яны Трояновой*, заочно обвиняемой в призывах к терроризму и возбуждении ненависти.

Об этом заявил госбвинитель в суде. По его данным, Интерпол отказывал в розыске лиц по аналогичным статьям.

"Организовать розыск по каналам Интерпола не представляется возможным, поскольку данное лицо не будет занесено в базу для розыска", - приводит РИА Новости слова прокурора.

В декабре прошлого года в отношении Трояновой* было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку). Басманный суд арестовал ее заочно. Актриса объявлена в международный розыск.

В июне 2024 года Троянова*, находясь вне России, позволила себе высказаться в интервью так, что ее слова сочли формирующими враждебно-ненавистническое отношение к русским.

*признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов

Теги: яна троянова, интерпол


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

