13 Ноября 2025
Общество Свердловская область В России
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;вДудь&quot; / youtube.com/@vdud

Актриса Троянова* получила восемь лет

Осуждена актриса Яна Троянова*. Приговор ей вынесен заочно.

Она получила восемь лет колонии общего режима и штраф в 250 тыс. руб. Также суд запретил Трояновой* размещать информацию, администрировать сайты и каналы с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в Сети, на четыре года, сообщает СКР.

В декабре прошлого года в отношении Трояновой* было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку". Басманный суд арестовал её заочно. Актриса была объявлена в международный розыск.

В июне 2024 г. Троянова*, находясь вне России, позволила себе высказаться в интервью так, что её слова сочли формирующими враждебно-ненавистническое отношение к русским.

*признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов

Теги: Яна Троянова*, актриса, приговор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

