На Троянову* возбудили уголовное дело из-за разжигания ненависти и вражды

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении актрисы Яны Трояновой*.

"В отношении Трояновой* возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку). Басманный суд арестовал ее заочно", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как сообщалось в июне, прокуратура Москвы направила в СК материалы проверки высказываний Трояновой* для уголовного преследования. По ч.2 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) актрисе может грозить от 3 до 6 лет лишения свободы.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова попросила Следственный комитет РФ проверить публичные высказывания актрисы о российских детях.

* внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов, внесена в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга