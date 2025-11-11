Госдума за закрытыми дверями лишила неприкосновенности депутата-"единоросса" Вороновского

Госдума сегодня единогласно на пленарном заседании согласилась лишить депутатской неприкосновенности представителя "Единой России", бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского. Также палата дала согласие на возбуждение в отношении народного избранника уголовного дела по статье о взятке – Генпрокуратура полагает, что Вороновский может быть причастен к получению 25 млн руб., передает "Коммерсант".

Лишение неприкосновенности прошло за закрытыми дверями – процесс не транслировался в аккаунтах Госдумы в соцсетях и в официальном думском СМИ – телеканале "Дума ТВ".

Вороновский, по данным СМИ, говорит, что не брал взятку, собирается сотрудничать со следствием.