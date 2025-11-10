Думская комиссия по мандатам одобрила лишение неприкосновенности депутата Вороновского

В Госдуме комиссия по мандатным вопросам рассматривала сегодня вопрос о лишении неприкосновенности депутата-"единоросса" Анатолия Вороновского.

На заседании комиссии пришел заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, а также само Вороновский, передает РБК. В итоге комиссия одобрила снятие депутатской неприкосновенности, которая позволит возбудить в отношении народного избранника уголовное дело.

Комиссия подготовит постановление, если его на пленарном заседании завтра одобрит Госдума, неприкосновенность будет снята.

В конце октября в Госдуму поступил запрос на снятие неприкосновенности с бывшего заместителя губернатора Краснодарского края, а ныне депутата от "Единой России" Анатолия Вороновского. Его обвиняют в получении взятки.

Депутат Госдумы VIII созыва Вороновский, избранный по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае, входит в думский комитет по транспорту. В 2017-2021 годах он был вице-губернатором Краснодарского края.