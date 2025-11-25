Депутат Вороновский откажется от мандата после дела о взятках

Депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Воронский объявил о намерении сложить свои полномочия.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в парламенте и партии, парламентарий уже написал соответствующее заявление. По информации издания, отставка Воронского была ожидаемым шагом. Поводом для нее стало уголовное дело о получении взяток на общую сумму свыше 25 млн руб.

Следствие считает, что в 2019-2020 годах, занимая пост заместителя губернатора Краснодарского края, Вороновский систематически получал взятки от директора "Дагомысского ДРСУ" Сафарбия Напсо.