Стали известны детали дела о взятке в отношении депутата-единоросса Вороновского

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский от "Единой России" оказался в центре коррупционного скандала.

После того как парламент лишил его депутатской неприкосновенности, Следственный комитет России завел в его отношении уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2019-2020 годах, занимая пост заместителя губернатора Краснодарского края, Вороновский систематически получал взятки от директора "Дагомысского ДРСУ" Сафарбия Напсо.

Их общая стоимость превысила 25 млн руб. Взятки имели имущественный характер: среди них — квартира в Краснодаре, оформленная на мать помощницы депутата, дорогой ремонт в сочинской квартире его сына, а также строительные работы на личном участке семьи Вороновских (дамбa и чистка озера).

Напсо пошел на сделку со следствием, его показания стали основой для обвинения. Сам Вороновский, уже допрошенный в ГСУ СКР, частично воспользовался правом не свидетельствовать против себя и близких, сообщает "Коммерсант".

Ранее Госдума единогласно на пленарном заседании согласилась лишить депутатской неприкосновенности Вороновского.