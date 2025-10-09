Бывший судья ВС РФ Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей

Судья Верховного суда в отставке Виктор Момотов подал заявление о прекращении полномочий председателя Совета судей.

Заявление подано 8 октября, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к Верховному суду.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб. В иске утверждается, что Момотов для развития собственного гостиничного бизнеса сотрудничал с верхушкой ОПГ "Покровские". В этом "сотрудничестве" формировались активы – "за счёт коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов".