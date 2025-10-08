ГП: Бывший судья ВС РФ Момотов прикрывал отели с интим-услугами

В Генпрокуратуре России сочли, что председатель Совета судей Виктор Момотов использовал свой статус для прикрытия деятельности сети отелей Marton.

По данным надзорного ведомства, в отелях предоставляли комнаты на час и оказывали интимные услуги. Сеть, как утверждает прокуратура, создана с участием Момотова и использовалась для организации проституции, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб. В иске утверждается, что Момотов для развития собственного гостиничного бизнеса сотрудничал с верхушкой ОПГ "Покровские". В этом "сотрудничестве" формировались активы – "за счёт коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов".