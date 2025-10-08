Бывший судья ВС РФ Момотов потребовал закрыть процесс об изъятии его имущества

Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов потребовал закрыть процесс об изъятии его имущества по иску Генпрокуратуры.

Представитель Момотова заявил, что в деле присутствуют сведения, составляющие банковскую и налоговую тайну, передает ТАСС. При этом Генпрокуратура выступила против такого решения.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей. В иске утверждается, что Момотов для развития собственного гостиничного бизнеса сотрудничал с верхушкой ОПГ "Покровские". В этом "сотрудничестве" формировались активы – "за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов".