28 Октября 2025
Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В заксобрании Свердловской области согласовали кандидатуры на должности трех министров

Депутаты законодательного собрания Свердловской области согласовали назначение на должность трех министров: финансов, социальной политики и по управлению государственным имуществом.

На пост министра финансов был предложен Александр Старков, ранее уже занимавший эту должность.

"Мы с вами уже, скажем так, приступаем к третьей попытке согласовать меня на должность. Я думаю, что мы за те 5 лет, которые трудимся вместе, достигли достаточно больших и знаковых результатов. Мы с вами приняли уже несколько беспрецедентных бюджетов, мы с вами решили достаточно много вопросов, касающихся жителей Свердловской области. Сейчас мы с вами на пути помощи нашим ребятам, которые находятся за ленточкой, поэтому мы в бюджете уже следующего 26-27-28 года учитываем такие знаковые расходы. Поэтому уважаемые депутаты, я искренне рад, что мне выпала честь работать с вами, и, я думаю, что в случае принятия положительного решения, вы все будете не обделены вниманием министерства финансов", - отшутился в конце Старков.

На должность министра социальной политики Свердловской области рекомендован Андрей Злоказов.

"Вопросов у нас действительно очень много - это и демография, и бедность, и дети, и вопросы опеки: поле большое. Мне кажется, что наше взаимодействие выстроено достаточно конструктивно. Уверяю вас, что при вашем согласовании также постараюсь продолжить обеспечивать такую конструктивную свою деятельность", - сказал Злоказов.

Пост министра по управлению государственным имуществом предложили отдать Алексею Кузнецову.

Его стаж работы на руководящих должностях составляет более 20 лет. С 2013 года является членом правительства Свердловской области, с 2013 по 2022 год возглавлял министерство природных ресурсов и экологии в Свердловской области, а с 3 ноября 2022 года занимает должность заместителя губернатора.

"Вместе с вами готов идти дальше и эффективно управлять нашей государственной собственностью", - коротко сказал Кузнецов.

Все три кандидатуры были согласованы единогласно - "за" проголосовало 44 из 44 присутствующих депутатов.

