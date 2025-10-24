В Сургутском районе полицейские привлекли к ответственности любителя экстремистской символики

В Сургутском районе сотрудники ОМВД России по Сургутскому району пресекли деятельность жителя поселка Солнечный, разместившего в соцсети символику запрещенной в России организации.

В отношении 35-летнего югорчанина полицейскими составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование экстремистской символики). Сургутский районный суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 1 тысячи рублей. Противоправный контент удален.

Полиция напоминает: повторное распространение материалов, пропагандирующих ненависть или вражду (по признакам пола, расы, национальности), влечет уголовную ответственность по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет.