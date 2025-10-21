В Москве выздоравливает девочка из Уфы, которую отец выбросил из окна четвертого этажа

В Москве пошла на поправку девочка из Уфы, которую отец выкинул из окна квартиры на четвертом этаже.

"Наша трехлетняя девочка, которую в пятницу спецбортом доставили в столицу, идет на поправку. Сейчас ее лечением занимаются специалисты Российской детской клинической больницы. Ребенку оказывается специализированная высокотехнологичная медпомощь", - написал министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин в своем telegram-канале.

Трагедия случилась 9 октября в квартире дома на четвертом этаже по улице Ульяновых в Уфе. Семья, в которой все случилось, до этого события была благополучной: отец трудился электриком, мать – преподавателем английского языка, дочка исправно ходила в садик и выглядела опрятной. В семье есть еще один ребенок - семилетний мальчик, в этом году он пошел в первый класс. В момент трагедии он с матерью находился в Калининграде, в санатории, где проходил плановую реабилитацию. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Отец девочки арестован.